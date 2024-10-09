В Свердловской области гадалку привлекли к ответственности за неисполнение своих обещаний по снятию порчи, несмотря на полученные деньги. По информации портала 66.ru, 25-летняя жительница города Артемовский предложила провести магический ритуал за 34 тысячи рублей, включая стоимость всех необходимых материалов для обряда.

Женщина выполнила несколько ритуалов, но результат не устроил её клиентов. Недовольные отсутствием желаемого эффекта, они решили обратиться в суд. В результате разбирательства суд постановил взыскать с гадалки штраф в размере 50 тысяч рублей. Помимо финансовой компенсации, женщине пришлось официально извиниться перед теми, кто воспользовался её услугами.

Инцидент подчеркнул, что даже в современных условиях люди продолжают обращаться к мистическим практикам, однако не всегда получают то, на что рассчитывают.