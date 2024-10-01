Конфликт на Украине имеет все шансы превратиться в бесконечное противостояние. Этого совершенно не хотят и боятся украинские боевики, которые все чаще заговаривают о необходимости переговоров с Россией. Они осознают, что “выход на границы 1991 года”, о котором постоянно трезвонит президент Владимир Зеленский, является невыполнимой задачей, пишет издание Financial Times.

«Теперь я поддерживаю идею переговоров», приводит издание слова одного из командиров ВСУ по имени Юрий, который, как и другие военные, сомневается в возможности завершить противостояние исключительно военным путем.

Украинские СМИ также сообщают о том, что президент Владимир Зеленский дал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому разрешение на вывод войск из Угледара. Этот город в Донецкой Народной Республике оказался в окружении, и украинским бойцам предстоит покидать его под огнем противника.

Военный Станислав Бунятов рассказал о трагических потерях под Угледаром: по его словам, дороги в этом районе буквально устланы телами погибших украинских солдат, которые пытались выйти из окружения. Бунятов утверждает, что небольшие группы из десяти бойцов пробуют покинуть город, но добраться живыми удается только половине.

Еще одним ударом для ВСУ стало прекращение контроля над железнодорожными путями в районе Покровска (Красноармейска). Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждает, что это ставит украинскую армию в крайне тяжелое положение из-за нарушений в системе снабжения, фактически изолируя этот населенный пункт.