Россия и Украина ведут предварительные переговоры при посредничестве Катара о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Согласно имеющимся в распоряжении издания данным, аналогичные переговоры уже проводились в августе. Тогда достичь соглашения не удалось из-за вторжения украинских военных в Курскую область. По словам источников FT, Москва пока не готова обсуждать такую сделку, пока украинские силы остаются на территории России, и переговоры, вероятно, не продвинутся дальше консультаций.

Несмотря на это, один из украинских чиновников, участвующий в обсуждениях, отметил, что обе стороны за последние недели сократили количество атак на энергетические системы друг друга в рамках договоренности, достигнутой между разведслужбами Украины и России.

Для Украины, находящейся на пороге зимы, это особенно важно. В августе министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что страну ждет, возможно, «самая тяжелая зима в истории». Президент Владимир Зеленский также высказывался, что подобное соглашение по защите энергетической инфраструктуры могло бы стать шагом к более масштабным мирным переговорам с Россией.