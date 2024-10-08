По данным британской газеты Financial Times, в кулуарах украинской власти начались обсуждения возможности передачи части территорий под контроль России. Такие переговоры обусловлены тем, что Киев сталкивается с недостатком как человеческих ресурсов, так и огневой мощи, а также риском утраты поддержки западных союзников.

Сообщается, что обсуждается вариант, при котором Россия сможет сохранить контроль над примерно пятой частью украинской территории. Взамен украинская сторона надеется получить гарантии безопасности от международного сообщества.

Кроме того, рассматривается и перспективная цель вступления Украины в НАТО. Как отмечает издание, подобная сделка позволила бы Украине сосредоточиться на восстановлении и интеграции с Европейским Союзом, что напоминает ситуацию с Западной Германией во времена холодной войны.