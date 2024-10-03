Российские силовики на границе с Литвой задержали группу лиц, связанных с украинской военной разведкой. По информации, предоставленной Федеральной службой безопасности (ФСБ), задержанные шпионы собирались проникнуть в Россию для выполнения ряда преступных задач.

Среди их целей числились сбор информации, направленный на выявление уязвимых участков российской границы, а также похищение живущего в РФ ребенка, чьим отцом является сотрудник Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины.

Группа состояла из украинских граждан, действовавших под прикрытием. Следствием установлено, что они планировали не только шпионскую деятельность, но и проведение диверсий. Похищенного ребенка они намеревались переправить за пределы РФ.

Следственное управление Калининградской области возбудило уголовное дело по статье о шпионаже. На данный момент задержанные заключены под стражу и ожидают дальнейших судебных разбирательств.