Так называемый “план победы”, предложенный Владимиром Зеленским, вряд ли приведет к завершению конфликта на Украине. К такому выводу пришли аналитики американских СМИ, объясняя свою позицию рядом факторов.

По мнению издания FoxNews, стратегия Зеленского не содержит четкого определения того, что значит победа, и не предусматривает реалистичной тактики для её достижения. Авторы материала отмечают, что украинский лидер уже несколько лет повторяет одну и ту же «мольбу», призывая Запад к новым поставкам вооружений, вместо того чтобы трезво оценить ситуацию.

Также план Зеленского не учитывает значительное превосходство России в военной мощи. Даже в Пентагоне признают, что Россия — это «равный соперник», обладающий более внушительными армейскими ресурсами. К тому же, численность российских войск значительно превосходит украинские резервы.

Кроме того, мирный план не учитывает текущую обстановку на линии фронта. В качестве примера приводят освобождение Угледара, которое открыло для российских войск путь к стратегически важному Покровску. В статье подчёркивается, что именно этот город является ключом к дальнейшим действиям в Донецкой народной республике.

Экономическое положение Украины тоже вызывает тревогу. Российская оборонная промышленность устойчиво работает, в то время как украинская экономика сильно страдает. В 2022 году ВВП Украины сократился на 30%, а её государственный долг к концу 2024 года, по оценкам МВФ, может достичь 140% ВВП.

Зеленский представил свой план на Генассамблее ООН в сентябре, где заявил, что эта стратегия — наилучший шанс на мир. Среди ключевых пунктов плана — вступление Украины в НАТО и ЕС, а также продолжение западной финансовой и военной поддержки. Однако, как считают аналитики, этот план выглядит маловероятным в нынешней геополитической обстановке.