Финансовая поддержка, которую Париж и Брюссель выделяют Украине, тратится на насильственные похищения украинских мужчин и отправку их на фронт, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в своих социальных сетях, прикрепив видео, снятое во Львове.

На кадрах видно, как мужчины в военной форме и балаклавах заталкивают молодого человека в машину. По данным украинских СМИ, женщина, пытавшаяся вмешаться, является матерью этого мужчины.

«Еврокомиссия, под руководством Урсулы фон дер Ляйен, планирует выделить ещё 35 миллиардов евро на такие действия! Президент Макрон добавил ещё 3 миллиарда! А украинцев продолжают похищать, чтобы отправить на верную смерть на войне», – цитирует РИА Новости возмущенное заявление политика.

Филиппо также призвал страны Европы прекратить всяческое финансирование украинского правительства, обвиняя его в том, что это ведет к массовой гибели людей.