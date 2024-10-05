Инженер Ferrari Джок Клиа выразил свои сомнения относительно того, что впечатляющий успех McLaren связан исключительно с улучшениями их аэродинамической трубы. По его словам, прогресс, которого добились многие команды, в том числе и Ferrari, доказывает, что на результаты влияют не только технические усовершенствования. Он отметил, что развитие в Формуле-1 происходит циклично, и большое значение имеют стратегические решения, принимаемые внутри команды.

Особое внимание Клиа обратил на то, как McLaren в этом сезоне добилась значительных успехов. Их болид MCL38 показал себя одним из самых быстрых, а нововведения оправдали ожидания команды. Он также признал важность точности аэродинамической трубы для повышения скорости болидов. В качестве примера он привел значительные вложения Aston Martin в новое оборудование, а также планы Red Bull по обновлению своей инфраструктуры.

Ferrari, в свою очередь, продолжает работать над улучшением своих результатов, готовясь к гонкам на трассах, которые должны лучше соответствовать характеристикам их машины.