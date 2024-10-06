Турецкая футбольная федерация приняла решение лишить судейских лицензий Орхана Эрдемира и Элиф Караарслан после того, как в интернет попало видео, содержащее сцены интимного характера, которые предположительно связаны с ними. Это событие привлекло внимание общественности и вызвало большой скандал в Турции.

24-летняя Элиф Караарслан сразу отвергла любые обвинения, заявив, что запись, распространившаяся в сети, была опубликована с фальшивого аккаунта и загружена из другой страны, а именно из России. Она настаивает, что женщина на видео — не она.

61-летний Орхан Эрдемир, бывший арбитр ФИФА, подчеркнул, что между судьями могут существовать личные отношения, и это не должно рассматриваться как преступление. Однако, несмотря на его объяснения, турецкая футбольная организация посчитала необходимым отстранить обоих участников скандала от профессиональной деятельности.