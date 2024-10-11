Кинокомпания Warner готовится запустить сериал по знаменитой серии книг Джоан Роулинг в 2026 году, запланировав семь сезонов, но фанаты уже выражают опасения по поводу качества проекта.

Причиной тревог стало заявление сценариста Энди Гринвальда, который признался, что не читал оригинальные книги и планирует отойти от их досконального переноса на экран.

Этот подход вызвал резкую реакцию среди поклонников, ведь подобные заявления уже звучали от авторов провальных адаптаций других культовых произведений, таких как «Ведьмак» и «Властелин колец: Кольца власти» .

Радикальное решение Гринвальда отказаться от следования книге до последней строчки вызывает вопросы: почему сценаристы снова и снова считают, что могут предложить нечто лучшее, чем всемирно признанные авторы? Такой подход уже не раз приводил к провалам на экране, что подкрепляет опасения поклонников, которые считают, что проект может стать катастрофой.

Комментариями на эту тему переполнены соцсети:

«Почему компании нанимают людей, которые не читают исходный материал? Это за гранью понимания!»—пишут фанаты, указывая на сомнительную логику подобных решений.

Хотя Гринвальд утверждает, что, возможно, ознакомился хотя бы с одной книгой Роулинг, это не уменьшает страха, что сериал будет далёк от оригинала, что грозит фиаско. И хотя зрители сохраняют слабую надежду на успех, ожидания от грядущего сериала уже снижены.