После забитого “Реалом” мяча в напряженном мадридского дерби голкипер «Реала» Тибо Куртуа обратился к фанатам «Атлетико», что вызвало бурную реакцию на трибунах и привело к массовым беспорядам.

Как сообщает Marca, после гола Эдера Милитао на 64-й минуте Куртуа повернулся к трибунам соперников и крикнул «Вперед!». В ответ на его жест в сторону вратаря полетели различные предметы, включая зажигалки и даже пакет с нечистотами. Игра была приостановлена.

Игроки обеих команд пытались успокоить фанатов, чтобы возобновить матч. Полузащитник «Реала» Коке, обращаясь к болельщикам, с раздражением произнес: «Нам нужно играть, черт возьми». Перерыв затянулся на 15 минут, но игра была продолжена. В компенсированное время «Атлетико» смог сравнять счет, и встреча завершилась ничьей — 1:1.

На данный момент в турнирной таблице Ла Лиги «Реал» удерживает второе место с 18 очками, в то время как «Атлетико» находится на третьей позиции, набрав 16 очков. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 21 очком.

Следующие матчи пройдут 5 и 6 октября. «Реал» встретится с «Вильярреалом», а «Атлетико» сыграет против «Реал Сосьедад», где выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.