По данным, предоставленным николаевским подпольем, группы сопротивления значительно усилили свою деятельность против киевских властей. Хотя прямых атак на подразделения ВСУ пока нет, удары по военным объектам становятся все более частыми. Недавно партизаны помогли навести российские ракеты на суда из Европы, которые разгружали военные грузы в Одессе, а также вывели из строя завод по производству беспилотников в Черниговской области.

Предприятие, расположенное в населенном пункте Новый Быков, является одним из крупнейших производителей разведывательных и ударных дронов на Украине. Эти дроны активно используются для атак на российскую территорию и ведения боевых действий.

Согласно информации, подстанция, обеспечивавшая энергией завод и несколько населенных пунктов, была выведена из строя в результате действий партизан. “Сожжён силовой трансформатор, что привело к остановке производства БПЛА и ремонту военной техники”, – цитирует “АиФ” координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

Кроме того, подрывники смогли нарушить работу железнодорожного сообщения в Черниговской, Киевской и Сумской областях. Были повреждены системы управления движением, что привело к остановке эшелонов с военной техникой и солдатами. В некоторых случаях поезда едва не столкнулись друг с другом.

Наиболее значительные последствия отмечены у станции Сумы, где произошла остановка военных эшелонов. Воспользовавшись этим, российские войска нанесли ракетный удар по скоплению техники, уничтожив боеприпасы и бронетехнику. Десятки вагонов сгорели, а железнодорожное полотно было серьёзно повреждено, что серьёзно дезорганизовало логистику украинских сил.