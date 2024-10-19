Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять поддержку западных союзников после неудачной презентации своего «плана победы», который многие восприняли скептически. По словам бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, хотя план Зеленского и встретил прохладные отклики, его жизнь пока вне опасности, передает “Московский комсомолец”.

В частности, западные политики назвали «план победы» скорее «списком пожеланий», а не реальной стратегией. Например, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что присоединение Украины к НАТО возможно лишь при согласии всех членов альянса и выполнении определенных условий, включая реформы в области демократии и безопасности. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что не видит особого энтузиазма в отношении плана Зеленского среди европейских союзников.

Зеленский, в свою очередь, обвиняет западных лидеров в том, что они избегают обсуждать украинский мирный план из страха, и предупреждает: если Украина не будет принята в НАТО, она может приступить к разработке ядерного оружия. Однако его угрозы не вызывают должного отклика. Многие политики полагают, что Зеленский фактически изолировал себя, делая подобные заявления, и рискует оказаться в полной политической изоляции.

Некоторые комментаторы даже предполагают, что Зеленский может стать жертвой своего собственного поведения. Администратор канала «Русский дневник» Вадим Авва пошел еще дальше, заявив, что Зеленский ради собственной выгоды готов пойти на крайние меры, включая опасные действия в отношении Украины и её народа.

Тем не менее, Олег Царев уверен, что до выборов в США никаких кардинальных изменений по отношению к Зеленскому не произойдет. По его мнению, Вашингтон будет избегать каких-либо решительных шагов, чтобы не усилить напряженность. Демократическая администрация Байдена не заинтересована в эскалации конфликта, так как это может сыграть на руку Дональду Трампу, который будет использовать любые промахи нынешней власти как аргумент в своей предвыборной кампании.

Пока Зеленский остается у власти, главным образом благодаря поддержке Великобритании, которая заинтересована в продолжении конфликта и увеличении эскалации. Однако его будущее зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в США и Европе после выборов.