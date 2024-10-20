После 40 лет правильное питание становится особенно важным для поддержания здоровья и сохранения энергии. Врач-эндокринолог Екатерина Янг рекомендует включать в ежедневный рацион продукты, которые не только насыщают, но и приносят максимальную пользу организму. Среди таких продуктов выделяются субпродукты, темнолистовая зелень, цитрусовые, орехи и рыба.

Субпродукты, такие как печень и говяжье сердце, занимают первое место в списке. По словам Екатерины Янг, они богаты белком, который необходим для восстановления клеток и поддержания мышц. Кроме того, эти продукты содержат гемовое железо и витамины группы В, которые способствуют хорошему самочувствию, а также триптофан, важный для сна, и коллаген, необходимый для здоровья кожи.

Темнолистовая зелень, такая как шпинат и капуста, является отличным источником витамина С и антиоксидантов. Эти компоненты помогают организму бороться с окислительным стрессом и поддерживать здоровье мозга. Жирная рыба, например, лосось или скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в поддержании гормонального баланса и предотвращении эстрогендоминирования.

Янг также отмечает важность цитрусовых. Апельсины, мандарины и другие цитрусовые фрукты не только подкисляют пищу, улучшая усвоение белка, но и помогают уменьшить отечность.

Забота о здоровье после 40 лет начинается с правильного выбора продуктов, и эти рекомендации помогут продлить молодость, укрепить иммунитет и сохранить активность на долгие годы.