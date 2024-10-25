Заболевания щитовидной железы могут быть вызваны множеством факторов, некоторые из которых не так очевидны, рассказала врач-эндокринолог Наталья Павлович в интервью «Известиям». Причины нарушений работы этого важного органа она назвала разнообразными и включающими как внутренние, так и внешние факторы.

Среди основных причин заболеваний щитовидной железы Павлович выделила генетическую предрасположенность и аутоиммунные болезни. Определённые проблемы со щитовидкой могут также возникнуть из-за нарушений синтеза гормонов, которые провоцируются другими болезнями или приёмом некоторых медикаментов. Также неблагоприятно на состоянии щитовидной железы могут сказаться хирургические вмешательства, воспалительные процессы в организме, а также несбалансированное потребление йода – как его нехватка, так и переизбыток.

Особое внимание врач обратила на влияние внешних факторов. Стресс, неблагоприятные экологические условия, например загрязнение окружающей среды радиацией, также могут повлиять на состояние щитовидной железы и привести к её дисфункциям.

Первые сигналы о проблемах с этим органом могут включать постоянную усталость, резкие изменения веса, сухость кожи, ломкость ногтей и выпадение волос. Другими тревожными признаками могут быть мышечные боли, судороги, проблемы с желудком, ухудшение памяти, нарушение зрения и чувство комка в горле. В таких случаях Павлович настоятельно рекомендует обратиться за консультацией к специалисту.

Для поддержания здоровья щитовидной железы эндокринолог советует вести здоровый образ жизни, сбалансировано питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и обеспечивать себе полноценный сон. Важно также избегать стресса, не принимать гормональные препараты или БАДы без назначения врача и регулярно проверяться у эндокринолога для своевременного выявления возможных проблем.