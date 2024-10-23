Ненасыщенные жиры, содержащиеся в черном хлебе, имеют высокую пищевую ценность и оказывают положительное воздействие на организм. Врач-эндокринолог Мария Калошина подчеркнула, что зерно для темной муки сохраняет больше натуральных масел, чем пшеничная мука высшего сорта. Это делает черный хлеб более питательным продуктом по сравнению с белым, передает РИА Новости.

Кроме того, пищевые волокна, присутствующие в черном хлебе, играют важную роль в поддержании чувства сытости. Они замедляют усвоение сахара, способствуют выведению излишков жиров и помогают росту полезной микрофлоры в кишечнике. В конечном итоге, по мнению врача, это делает черный хлеб более предпочтительным выбором для поддержания здорового питания.

Калошина также отметила, что употребление ненасыщенных жиров помогает снизить риск атеросклероза и улучшает метаболические процессы, такие как инсулинорезистентность и воспаление в организме.