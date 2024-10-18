Томатный сок — один из самых востребованных овощных напитков, который широко представлен на рынке. Однако среди множества предложений сок прямого отжима встречается гораздо реже — всего 2–3% от общего объема. Основная часть продукции, представленной в магазинах, — это восстановленные соки. Их изготавливают из концентрированного томатного пюре или пасты, добавляя воду.

Производство томатного сока контролируется, и согласно исследованиям Роскачества, в процессе не используются консерванты, красители и крахмал. Иногда в состав добавляют соль и сахар, но в ограниченных количествах. Поэтому важно читать этикетку перед покупкой, чтобы быть уверенным в составе.

Томатный сок славится своими полезными свойствами. Он содержит мало калорий и богат антиоксидантами, включая ликопин и бета-каротин, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, нормализуют уровень холестерина и снижают риск некоторых видов рака. Особенно полезен этот напиток для мужского здоровья — его компоненты благоприятно влияют на состояние простаты и спермы.

Женщины также могут ощутить на себе положительный эффект томатного сока. Он способствует улучшению состояния кожи и волос, помогает облегчить симптомы менопаузы, а также поддерживает борьбу с лишним весом благодаря богатому содержанию микроэлементов, таких как калий, магний и железо.

Однако не все могут позволить себе наслаждаться этим полезным напитком. Людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом, панкреатитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует избегать томатного сока во время обострения. Также он противопоказан при подагре, артрите и некоторых заболеваниях почек. Если у человека есть аллергия на томаты или речь идет о маленьких детях до двух лет, от употребления сока лучше воздержаться.

При покупке томатного сока важно следить за целостностью упаковки и сроком годности. После вскрытия продукт хранится в холодильнике не более двух дней. Если на поверхности напитка появились следы плесени, от его использования стоит отказаться — это может привести к серьезным последствиям для здоровья.