В начале апреля 2024 года Соединенные Штаты тайно отправили Украине более сотни ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров. После этого британское издание The Sun пообещало России «адский дождь» в связи с этим. В свою очередь, Великобритания ещё в мае 2023 года скрытно передала Вооружённым силам Украины ракеты Storm Shadow, что также усилило военную поддержку Киева, рассказал портал “Свободная пресса”.

Западные политики полагают, что дальнобойные ракетные обстрелы российских территорий могут вынудить Москву сесть за стол переговоров. Украина, в свою очередь, предоставила США список объектов на территории России, которые она хотела бы поразить при помощи американских ATACMS, британских Storm Shadow и французских SCALP. По мнению аналитиков, решения по передаче этих ракет уже были приняты Вашингтоном, и они поступили на вооружение украинской армии.

В сентябре 2023 года украинские силы использовали британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по судоремонтному заводу в Севастополе, по Чонгарскому мосту и штабу Черноморского флота. В мае того же года ракетный удар по Луганску также был произведён с применением этих крылатых ракет, обладающих дальностью до 300 километров.

Американская ракета ATACMS, обладающая радиусом действия до 500 километров, предназначена для поражения как техники, так и живой силы противника. Её особенность заключается в способности пробивать железобетонные конструкции и наносить значительные разрушения благодаря использованию суббоеприпасов. Однако, по словам бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, российские радиоэлектронные системы борьбы способны сбивать с курса эти ракеты, что снижает их эффективность.

Ракета Storm Shadow, разработанная совместно Великобританией и Францией, имеет дальность полета до 560 километров и отличается малой заметностью для радаров благодаря использованию стелс-технологий. Она запускается с низкой высоты и снабжена термографической камерой, что делает её трудно перехватываемой. Однако после запуска ракета не подлежит управлению, а её стоимость и обслуживание делают это оружие дорогим и с каждым годом устаревающим.

Несмотря на то что Storm Shadow можно сравнить с российскими крылатыми ракетами Х-101 и Х-555, западные эксперты признают, что будущее за новыми гиперзвуковыми ракетами, такими как «Персей» или «CVS401», которые уже разрабатываются. В то же время западные аналитики подчеркивают, что российская армия успешно адаптируется к новым угрозам, что заставляет США и НАТО пересматривать свои подходы к конфликту.

События на фронте показывают, что дальнобойное оружие не стало решающим фактором, и нарастающая адаптация российских Вооружённых сил заставляет западные страны задуматься о более мирных путях разрешения конфликта. Отмена встречи натовских генералов в Рамштайне — яркий тому пример.