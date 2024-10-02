Недавние сообщения о применении в Волчанске мощной вакуумной бомбы ОДАБ-9000 вызывают сомнения среди экспертов. Об этом пишет портал “Военное обозрение”, комментируя видео, которое появилось в интернете.

На кадрах зафиксирован мощный взрыв, вызвавший обсуждение среди военных специалистов. Многие из них предполагают, что удар был нанесен бомбой ОДАБ-9000. Однако не все согласны с такой версией. Авторы статьи подчеркивают, что существуют нюансы, которые заставляют усомниться в этой информации.

Напоминается заявление главы корпорации “Тактическое ракетное вооружение” Бориса Обносова, который утверждал, что даже менее мощные бомбы, такие как ФАБ-5000, не будут оснащаться универсальным модулем планирования и коррекции. Это ставит под вопрос возможность применения ОДАБ-9000, оснащенной таким модулем.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что удар мог быть нанесен другой авиабомбой, такой как ОДАБ-1500. Этот вариант подтверждают и специалисты Life.ru. Они опровергли версию о применении ОДАБ-9000, указав, что на видео, скорее всего, запечатлена детонация менее мощной бомбы.

Кроме того, Telegram-канал “Изнанка” уточнил, что видео было снято 30 сентября, а не в момент предполагаемого удара. По мнению канала, запись была изменена: обрезана и увеличена для создания ложного впечатления.

Таким образом, несмотря на появившиеся сообщения о применении ОДАБ-9000, эксперты склонны полагать, что речь идет о бомбе ОДАБ-1500.