7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. В связи с этим аналитическая компания «Минченко консалтинг» опубликовала доклад, в котором проанализировала, как менялся публичный образ главы государства на протяжении последних 25 лет.

Эксперты пришли к выводу, что центральным образом президента был и остаётся «воин-правитель». В отличие от западного восприятия, где Путина иногда считают «бунтарём», его образ никогда не включал эти черты. На внутренней арене сегодня Путин предстаёт как «заботливый правитель» и «творец», создающий новое устройство страны.

Доклад основан на методологии Евгения Минченко, по которой все политики разделяются на определённые типы, аналогичные архетипам Карла Юнга. Например, ранний Борис Ельцин описывается как «бунтарь», стремящийся сломать старую систему, в то время как некоторые оппозиционные политики представляют образ «сироты», что импонирует протестному избирателю. Образ Путина — это «воин», человек, стремящийся защищать своих граждан и бороться с врагами, как внешними, так и внутренними. В отличие от «бунтаря», его мотивация исходит от потребности в защите, а не в разрушении, передает “Коммерсантъ”.

Эксперты отмечают, что в 1999 году, когда Путин стал преемником Бориса Ельцина, страна остро нуждалась в лидере с качествами «воина». Тогдашний директор ФСБ идеально соответствовал этому запросу, и его фигура быстро утвердилась в политической системе.

Однако к середине 2000-х годов акцент на чисто воинственный образ начал снижаться. В этот период к «воину» добавился новый элемент — «заботливый правитель». Путин стал восприниматься как лидер, готовый выслушать и помочь, сохраняя при этом контроль и дистанцию. Одним из проявлений этого образа стало введение материнского капитала.

Несмотря на то что речь Путина в Мюнхене в 2007 году, в которой он раскритиковал западную политику, была по содержанию бунтарской, невербально он остался в образе «воина». Для внешней аудитории Запада его риторика приобрела оттенок «бунтарства», но для России этот образ был воспринят как естественный для защитника интересов страны.

С 2008 по 2012 год, пока президентский пост занимал Дмитрий Медведев, образ Путина временно трансформировался в «искателя», стремящегося найти новые решения внутри страны. В этот период он, например, совершил известную поездку на «Ладе Калине» по Дальнему Востоку. Медведев, в свою очередь, пытался примерить на себя несколько ролей, но наиболее естественно выглядел в образах «юного правителя» и «ребёнка», которые символизировали чистоту восприятия и открытость к новым идеям.

После возвращения в Кремль в 2012 году Владимир Путин продолжил развивать черты «заботливого правителя», что особенно проявилось в майских указах того времени. Внешне же он остаётся «правителем-воином», чьи публичные выступления нередко носят бунтарский характер по содержанию, но сохраняют воинственную форму. Эксперты «Минченко консалтинг» отмечают, что Путин стремится не разрушать международные отношения, а трансформировать их, создавая более справедливый миропорядок.

На международной арене образ «воина» Путина лучше принимается в странах Глобального Юга и Востока, чем «бунтарский» облик, который сейчас более характерен для Дмитрия Медведева.

Внутри страны Путин всё больше проявляет себя как «правитель-творец», создающий новые правила для России и формирующий новую элиту. Таким образом, президент балансирует между разными образами: для международной аудитории — это «воин-правитель», для внутренней — «заботливый правитель», а для тех, кто активно вовлечён в политику, — «творец».