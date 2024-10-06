Не все люди могут похвастаться тем, что засыпают мгновенно, как только их голова касается подушки. Многие сталкиваются с трудностями засыпания, даже если сильно устали за день. Кажется, что тело истощено, но вместо сна часы бессонных раздумий и ворочаний в постели.

Однако существует несколько простых советов, которые могут помочь вам быстро погружаться в сон. Стоит попробовать разные методы, чтобы понять, что именно работает для вашего организма, рассказал портал “Доктор Питер”.

Хорошим способом расслабиться перед сном являются дыхательные упражнения Специалисты рекомендуют технику «4-4-4»: медленно вдохните на четыре секунды, задержите дыхание на четыре секунды и выдохните на четыре. Повторение этой практики успокоит нервную систему и подготовит тело ко сну.

Одной из самых распространенных причин плохого сна является тревожность. Вместо того чтобы расслабиться, человек может начать думать о прошедшем дне или волноваться о завтрашнем. Чтобы справиться с этим, специалисты рекомендуют перед сном «очищать разум». Ведите дневник записывайте все мысли, которые беспокоят вас перед сном. Это поможет упорядочить хаос в голове и настроиться на отдых.

Не менее важным фактором является комфортная температура в комнате. Проветривайте спальню перед сном и убедитесь, что в комнате не слишком жарко или холодно. Оптимальная температура для сна около 19 градусов по Цельсию, однако стоит ориентироваться на свои ощущения и создавать те условия, которые подходят именно вам.

Кроме того, важным аспектом хорошего сна является отказ от использования гаджетов перед сном. Синий свет от экранов блокирует выработку мелатонина гормона, который регулирует сон. Поэтому лучше отключать телефон, компьютер или планшет как минимум за полчаса до сна. Психологи советуют класть устройства в недоступное место, чтобы избежать соблазна проверить уведомления или пролистать социальные сети.

И, конечно, на ночь стоит избегать кофеина и других бодрящих напитков. Вместо этого можно пить травяные чаи ромашковый, мятный, чай из валерианы или вишневый сок. Эти напитки помогут успокоить организм и настроить его на отдых.

Попробуйте внедрить эти привычки в свою вечернюю рутину, и ваш сон может стать крепче и спокойнее.