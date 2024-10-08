Украинское правительство, по мнению экс-заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры, предпринимает шаги для уменьшения роли военных в политической жизни страны перед возможными выборами. Об этом он рассказал в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе.

Магера заявил, что в планах властей значится запуск новых политических инициатив, которые могут подорвать авторитет генерала Валерия Залужного, а также в целом снизить статус украинских военных в обществе. По его словам, это связано с тем, что популярность армии и её командиров превышает рейтинги действующего правительства.

Кроме того, Магера подчеркнул, что команда Зеленского активно работает над тем, чтобы переломить эту ситуацию. Власть обеспокоена тем, что влияние военных нарастает, и готова приложить все усилия, чтобы ослабить их позиции.

Ранее срок полномочий президента Зеленского закончился 20 мая, а президентские выборы были запланированы на 31 марта. Однако голосование было отменено из-за введённого военного положения и мобилизации. В связи с этим Зеленский заявил, что в нынешней обстановке проведение выборов неуместно и предложил прекратить дискуссии на эту тему.