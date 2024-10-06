В украинском политическом пространстве активно обсуждают возможную отставку Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), возглавляющего Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Этот шаг, по мнению ряда экспертов, может привести к серьезным последствиям для страны, особенно в отношении контроля над Донбассом.

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, подчеркивает, что увольнение Буданова может повторить сценарий, наблюдавшийся при отставке Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Тогда это решение значительно ослабило украинскую армию, и контроль над фронтом был утрачен. Свитан опасается, что подобное развитие событий может привести к полному уходу Украины с территории Донбасса.

Буданов занимает ключевые позиции не только в разведывательных структурах, но и в правительственных кругах. Его возможный уход, по мнению экспертов, грозит дестабилизацией в сфере обороны, а также значительными трудностями в обеспечении безопасности государства.

Местные специалисты уже задаются вопросом, насколько оправданны подобные кадровые перестановки в критический момент для страны.