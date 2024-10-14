Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», который недавно был применен для удара по судну-контейнеровозу, перевозившему вооружение в порт Одессы из Европы, вполне заслуженно считают грозой НАТО. Об этом рассказал доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью «Ленте.ру», описывая ключевые характеристики российского оружия.

По словам Перенджиева, «Искандер-М» способен наносить удары на расстоянии до 500 километров и предназначен для уничтожения различных целей: от систем противовоздушной и противоракетной обороны до военной техники и кораблей. Боеголовка комплекса весит 480 килограммов, а ракета развивает скорость до 2100 метров в секунду сразу после запуска.

Кроме того, комплекс может использовать различные типы боеприпасов. Для поражения площадных целей и техники используются кассетно-осколочные боевые части, а для точечных ударов — осколочно-фугасные. Перенджиев отметил, что «Искандер» также эффективен для разрушения укрепленных объектов, таких как бункеры и бетонные сооружения.

Эксперт подчеркнул, что «Искандер-М» является одним из самых мощных видов вооружения в мире, обладая высокими боевыми возможностями и универсальностью в использовании на поле боя.