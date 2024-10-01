Мошенники продолжают находить новые способы обмана, используя доверие пенсионеров к представителям различных служб. Андрей Бийчук, директор продукта «Защитник» от МТС, рассказал РИА «Новости» о распространенной схеме, когда аферисты представляются сотрудниками энергокомпаний.

Злоумышленники звонят пожилым людям, предлагая якобы плановую замену электросчетчика, и просят назвать код из СМС, под предлогом регистрации в электронной очереди. Это создаёт у жертвы иллюзию безопасности, и она сообщает данные, которые открывают доступ к личной информации.

Кроме того, мошенники часто выдают себя за работников Пенсионного фонда. Они сообщают пенсионерам о необходимости пересчета пенсии из-за якобы неучтенного стажа. Чтобы получить надбавку, аферисты просят перевести деньги на «единый счет», для чего требуется предоставить код из СМС.

Бийчук отмечает, что эти уловки становятся всё более изощренными, и доверчивые люди, не подозревая о рисках, легко попадаются на крючок мошенников. Особенно часто злоумышленники используют технику запугивания и срочности.

Ранее стало известно о новой угрозе в виде вируса-трояна, который маскируется под пуш-уведомления от банковских приложений. Такие фейковые уведомления информируют владельцев смартфонов о ложных списаниях денег, вынуждая их предпринимать необдуманные действия и раскрывать конфиденциальные данные.