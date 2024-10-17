В современных боях дроны становятся серьезной угрозой из-за возможности оснащения их различным оружием, в том числе мощными бомбами. Дополнительную сложность в борьбе с ними создает их способность летать на низкой высоте, что затрудняет своевременное обнаружение. Однако современные технологии позволяют определять беспилотники по частоте их сигналов, что помогает перехватывать или останавливать их полет. Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об этом в интервью Life.ru, отметив важность быстрого обнаружения новых украинских дронов, таких как «Лютый».

«Все беспилотники управляются на большом расстоянии оператором, что делает возможным их перехват через частоты управления или даже с помощью пулеметного огня. Но ключевым фактором остается время — дрон нужно заметить как можно раньше», — подчеркнул Литовкин.

Другой специалист, Юрий Кнутов, сравнил дрон «Лютый» с уменьшенной копией турецкого Bayraktar, который уже активно использовался Украиной. Он отметил, что Bayraktar раньше показывал себя неэффективно в боях, и именно поэтому Украина решила производить уменьшенные версии под новым названием.

«На самом деле, «Лютый» — это практически та же модель, что и Bayraktar, только меньшего размера. У нас уже был успешный опыт борьбы с ними, как в Сирии, так и на территории Украины», — заявил Кнутов.

Эксперт также добавил, что дрон имеет уникальную форму, которая помогает ему избегать поражений от пулеметного огня и зенитных установок, однако он по-прежнему остается уязвимым для переносных зенитных комплексов (ПЗРК). Кнутов отметил, что заявления Украины о «секретном и мощном» оружии — это больше пиар-ход, чем реальная угроза для российских военных сил.

Таким образом, несмотря на новизну и улучшения дронов, таких как «Лютый», они не представляют значительной угрозы для российской армии, подытожил эксперт.