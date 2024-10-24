Многие пользователи до сих пор опасаются держать свои ноутбуки постоянно подключёнными к сети, опасаясь, что это негативно скажется на состоянии батареи. Однако современные технологии развеяли этот миф. Как рассказал в интервью «Газете.Ru» основатель российского бренда ноутбуков Echips Камиль Хужиахметов, такая рекомендация устарела и больше не актуальна.

Хужиахметов объяснил, что в современных ноутбуках за процессы зарядки и разрядки батареи отвечают специальные контроллеры. Эти умные чипы контролируют уровень заряда и предотвращают излишнюю нагрузку на аккумулятор. Например, если устройство уже заряжено на 80%, система переключается на питание от сети, не затрачивая ресурс аккумулятора. Это позволяет безопасно использовать ноутбук, постоянно подключённый к электричеству, без риска повредить батарею.

«Сегодня можно не переживать за состояние аккумулятора, даже если ноутбук подключен к сети весь день», — отметил эксперт.

Он также добавил, что для большего удобства существуют программы, позволяющие пользователям вручную настроить уровни заряда, при достижении которых система автоматически переключится между аккумулятором и сетевым питанием.