Украинские беспилотники вскоре могут перестать представлять серьезную угрозу для российских объектов, полагает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса. Он считает, что атаки дронов ВСУ, которые раньше имели моральное воздействие, уже не приносят прежних результатов. И, вполне вероятно, скоро станут осуществляться врагом гораздо реже.

Тем не менее, эксперт отмечает, что Киев продолжает получать дроны и комплектующие от западных партнеров, что означает, что угроза по-прежнему сохраняется. Однако, российские силы противовоздушной обороны демонстрируют успешные действия по нейтрализации беспилотников.

Дандыкин также подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ есть свои эффективные решения для борьбы с украинскими и западными дронами. Особое внимание он уделил успешному использованию российских беспилотников в приграничных районах Курской области, где они помогают российским войскам наносить точечные удары по украинским позициям.