Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что человеческие ресурсы Украины еще далеко не исчерпаны. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что не стоит доверять заявлениям украинских властей и военных руководителей, таких как Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Александр Сырский. По его мнению, если бы у Украины действительно закончились резервы, российские войска давно бы уже освободили Курскую область.

Дандыкин считает, что украинские силы продолжают сопротивляться, несмотря на большие потери, и новые подразделения отправляются на фронт.

“Не стоит верить заявлениям Минобороны Украины, как и словам Зеленского, Залужного, Сырского. Если бы у них не было людей, мы бы уже давно их выбили с курской земли. Они туда все идут и идут и в итоге погибают. В плен многие украинцы не сдаются. И Зеленского многие граждане поддерживают и верят, что они нас победят”, — цитируют эксперта журналисты.

Аналитик назвал подобные заявления украинских лидеров «пропагандой тупости», напомнив, что ранее Валерий Залужный говорил о возможности мобилизации женщин в случае необходимости. Также обсуждался вопрос о призыве несовершеннолетних, что свидетельствует о том, что украинская армия стремится использовать все доступные ресурсы.

Он также отметил, что иностранные наемники играют значительную роль в украинской армии, и что бои продолжаются на всех ключевых направлениях. По словам Дандыкина, украинские силы пытаются растянуть фронт в районах Брянской и Курской областей, чтобы отвлечь российские войска от стратегически важных позиций. Это, по мнению эксперта, указывает на то, что Украина все еще располагает людскими ресурсами, которых хватит на определенный промежуток времени.