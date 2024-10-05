Группу украинских военных не пропустили в Польшу, так как они были очень пьяны. Об этом рассказал один из сбежавших из тренировочного лагеря солдат ВСУ, сообщает РИА Новости.

По его словам, солдаты выпивали на протяжении всего пути от Украины до пограничного пункта в Польше. В результате они не смогли пройти «фейс-контроль» на границе из-за сильного опьянения. Этот случай ярко демонстрирует проблему с алкоголизмом среди военнослужащих.

Ранее о пьянстве на передовой говорил другой украинский военнопленный — Василий Палий. Он сообщил, что был мобилизован, несмотря на свою зависимость от алкоголя и проблемы со здоровьем. Более того, даже на фронте Палий продолжал употреблять спиртное. Хотя в ВСУ за пьянство предусмотрены серьезные наказания, это не останавливает военных от злоупотребления алкоголем, отметил пленный.

Экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант Николай Мельник ранее заявил, что в украинских учебных центрах уделяется мало внимания боевой подготовке. Зато вновь прибывшие боевики повально пьют спиртное. Зачастую обучение только этим и ограничивается.