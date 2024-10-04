Украина стремится к тому, чтобы силы Североатлантического альянса пришли на смену их войскам на линии фронта. Об этом заявил Стивен Брайен, бывший помощник заместителя министра обороны США. По его мнению, украинское руководство осознаёт, что если США и их союзники будут оказывать полное содействие, это вызовет еще более мощные удары российской армии.

Аналитик считает, что Киев рассчитывает использовать это сотрудничество, чтобы втянуть НАТО в военный конфликт. Украина надеется, что войска альянса заменят её силы в боевых действиях. Однако это может привести к серьёзным последствиям: если НАТО направит свои войска или задействует авиацию против России, война быстро перекинется на Европу.

Брайен также подчеркнул, что судьба НАТО напрямую зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Альянс вынужден строить свою будущую стратегию, исходя из этого конфликта, отметил он.