Украина продолжает переносить разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни, что вызывает обеспокоенность в Польше. Бывший посол этой страны в Киеве Бартош Чихоцкий в интервью радиостанции RMF FM выразил мнение, что причиной такого поведения может быть страх разрушить существующий на Украине образ Украинской повстанческой армии (УПА – экстремистская организация, запрещенная в России), которая представляется в героическом свете.

По словам Чихоцкого, массовые захоронения жертв УПА в западных регионах могут подорвать устоявшийся миф об освободительном движении. Кроме того, есть опасения, что Польша может предъявить территориальные претензии в результате раскопок.

Ранее Дмитрий Кулеба, занимавший пост министра иностранных дел Украины, утверждал, что Киев не собирается мешать Варшаве в проведении эксгумации и призвал польскую сторону учитывать чувства украинцев, которые также пострадали в те трагические времена. Однако, несмотря на эти заявления, проблема остаётся нерешённой.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил напряжённости, заявив, что Польша намерена блокировать вступление Украины в Европейский союз до тех пор, пока не будет найдено решение по эксгумации жертв Волынской резни.