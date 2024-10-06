Западные страны начали критически оценивать попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успеха в Курской области, отмечает бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью Александру Шелесту (признан физическим лицом, исполняющим функции инстранного агента в РФ). По его словам, действия ВСУ в этом регионе вызывают лишь недоумение, так как они не приносят значимых результатов. Стариков подчеркнул, что “боевые действия следует вести по законам войны, а не по сценариям для фильмов”, намекая на бесперспективность стратегии украинской армии.

Офицер отметил, что военные действия на территории Курской области не имеют стратегического значения для Украины. Главная цель украинских сил — вынудить Россию ослабить свои позиции на Донбассе. Однако этого не произошло: на протяжении двух месяцев основные силы РФ остаются на своих местах. Причем они значительно усилили наступление, так как целый ряд элитных подразделений Киев перебросил под Курск. По словам Старикова, ВСУ не смогли выполнить свою задачу и, вероятнее всего, будут вынуждены отступить.

Наступление украинских войск на территорию Курской области началось 6 августа. Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, продвижение ВСУ было успешно остановлено. Согласно последним данным, украинская армия потеряла более 20 800 человек личного состава и 136 танков за время этих боев, что лишь подчеркивает безуспешность этой операции.