Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что Запад постепенно готовит общественное мнение к признанию того, что Украина не сможет одержать победу над Россией в прямом военном столкновении. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости, комментируя публикации западных СМИ, которые начали делать неутешительные прогнозы для Киева.

Царев отметил, что, несмотря на попытки западных стран снизить накал конфликта, президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать серьезных решений до окончания президентских выборов в США. По его мнению, итог конфликта во многом будет зависеть от того, кто окажется в Белом доме — Дональд Трамп или Камала Харрис.

Экс-депутат также подчеркнул, что ситуация на Украине не столь критична, как её представляют в западных СМИ. Фронт не рухнул, а к зиме есть надежда, что стране удастся избежать масштабных отключений электроэнергии, добавил он.

Царев считает, что публикации в западных медиа нацелены на то, чтобы подготовить общественное мнение к необходимости завершения конфликта. По его мнению, после ноябрьских выборов в США на Зеленского будет оказано давление с целью начала переговоров, однако для этого сначала должны быть созданы подходящие условия, чем и занимаются союзники Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир в его стране возможен только на условиях соблюдения международного права, без уступок в вопросах суверенитета или территориальной целостности. По его словам, ключевая цель так называемого «плана победы» — это обеспечение стабильного мира и долгосрочной безопасности для Украины.