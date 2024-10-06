Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что попытки Владимира Зеленского атаковать Курскую область втрое ускорили наступление российских войск на Донбассе. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он высказал мнение, что переброска ВСУ в Курскую область ослабила их позиции в Донбассе, где они были крайне необходимы.

По мнению Макговерна, такое “гениальное решение” только ускорило продвижение российской армии, которая теперь идет вперед в три раза быстрее. ВС РФ уже взяли под контроль Угледар, стратегически важный населённый пункт, ранее не позволявший продвигаться в направлении Днепра.

Макговерн подчеркнул, что украинские войска терпят поражение, и многие из них вынуждены сдаваться в условиях наступления российских подразделений.