Спрос на съемное жилье в России продолжает стремительно расти, несмотря на значительный подъем цен. Количество сделок на рынке аренды увеличивается, а объявления о сдаче квартир собирают все больше просмотров. Квартиры находят своих арендаторов быстрее — зачастую всего за одну-две недели. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Экономист также выделил основные плюсы и минусы покупки квартиры для сдачи в аренду.

По словам Щербаченко, на конец апреля — начало июня 2024 года средняя стоимость аренды жилья в Москве составила 88,6 тысяч рублей, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге аренда обходится в 43,7 тысяч рублей, что на 35% выше, чем год назад. В других регионах России средняя цена аренды составляет около 37,9 тысяч рублей, увеличившись на 18%.

Экономист отметил, что среди преимуществ приобретения квартиры для сдачи её в аренду можно выделить долгосрочный рост стоимости недвижимости, обширный рынок жилья и легкость передачи квартиры по наследству.

Однако, наряду с плюсами, существуют и серьезные минусы. Во-первых, высокий порог для получения ипотеки: минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке теперь составляет 30%, а максимальный размер кредита — 6 миллионов рублей. Во-вторых, квартиру не всегда удается быстро продать, если возникнет такая необходимость. В-третьих, потребуется вкладывать дополнительные средства на ремонт и поиски арендаторов.

Щербаченко также поделился полезными советами для тех, кто планирует приобрести квартиру с целью её сдачи в аренду. Он порекомендовал тщательно изучить рынок недвижимости в своем регионе, обращая внимание на объекты с развитой инфраструктурой, что в будущем может повысить стоимость жилья, например, при открытии новых станций метро.

Кроме того, важно правильно оценить свои финансовые возможности, особенно если планируется покупка квартиры в ипотеку. Следует рассчитать свои силы для регулярных выплат по жилищному кредиту и рассмотреть предложения от различных банков. Не стоит забывать и о проверке кредитной истории — по возможности лучше закрыть все кредиты, кроме ипотеки.