Экономист Людмила Иванова-Швец рассказала о том, почему некоторые россияне могут столкнуться с отказом в назначении пенсии по возрасту. По ее словам, основными причинами могут быть недостаточный трудовой стаж — менее 15 лет — или слишком низкий пенсионный коэффициент, который должен составлять не менее 28,2. Об этом она сообщила в интервью агентству Deita.

Даже если граждане достигают пенсионного возраста, который сейчас для женщин составляет 58 лет, а для мужчин — 63 года, это еще не гарантирует автоматического назначения пенсии. Иванова-Швец пояснила, что, помимо возраста, существуют и другие важные условия для получения пенсионных выплат. Одним из них является наличие достаточного стажа работы, а другим — требуемое количество пенсионных баллов, которые граждане накапливают в течение своей трудовой жизни.

Экономист также отметила, что у некоторых людей могут возникнуть проблемы с учётом стажа, особенно если речь идет о годах, проведённых на работе в 90-е. Это связано с тем, что в те времена многие компании не вели прозрачную бухгалтерию или не оформляли сотрудников официально, что может отразиться на данных в пенсионной системе.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, она посоветовала гражданам предпенсионного возраста заранее проверить свои данные в Социальном фонде. Это поможет вовремя узнать о возможных недочетах в стаже или начислении пенсионных баллов и, при необходимости, принять меры для их исправления.