Исследователи из Австралии под руководством Элисон Уилсон провели исследование, результаты которого указывают на то, что дикие животные употребляют алкоголь гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Согласно их данным, этанол, натуральный продукт ферментации фруктовых сахаров дрожжами, присутствует во фруктах почти всех экосистем Земли. Об этом сообщает журнал Trends in Ecology & Evolution.

Этанол в фруктах возник около 100 миллионов лет назад с появлением цветковых растений, которые начали производить сахаристый нектар. Сегодня этанол встречается во многих экосистемах, особенно в тропических районах, где его уровень в фруктах может быть значительно выше и наблюдается круглый год.

По оценкам ученых, содержание алкоголя в фруктах может варьироваться от 1 до 2 процентов в результате естественного процесса брожения, но иногда в перезрелых плодах, например, в пальмовых плодах в Панаме, содержание этанола достигает 10,2%.

Ученые считают, что животные, в отличие от людей, которые стремятся к опьянению, больше заинтересованы в калориях, содержащихся в алкогольных фруктах. Мэттью Кэрриган, эколог из Центрального колледжа Флориды, объясняет, что животным невыгодно быть пьяными, особенно когда им нужно передвигаться по деревьям или избегать ночных хищников.

Исследование также показывает, что дрожжи, производящие алкоголь, могли играть роль в эволюции генов животных, необходимых для расщепления этанола. Со временем способность перерабатывать последствия употребления алкоголя у животных улучшилась.

По мнению Кимберли Хокинг, поведенческого эколога из Университета Эксетера, пришло время отказаться от антропоцентрического взгляда на алкоголь как на что-то, что употребляют исключительно люди. Теперь ясно, что этанол играет важную роль в питании многих видов животных.

Исследователи также изучают потенциальные преимущества алкоголя в рационе животных, включая его возможные лечебные и социальные функции, что требует дополнительных исследований для подтверждения.