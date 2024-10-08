Туман, наблюдаемый в Москве на этой неделе, хоть и называется “радиационным”, не имеет ничего общего с радиоактивными выбросами и не представляет опасности для здоровья. Об этом сообщил Игорь Шкрадюк, координатор программы по экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, как передают «Известия».

Этот тип тумана образуется из-за процесса, который носит название радиационного охлаждения. Суть в том, что поверхность земли и близлежащие слои воздуха охлаждаются до такой степени, что температура достигает точки росы, и влага из воздуха конденсируется в мелкие капли, формируя туман. Специалист также подчеркнул, что термин “радиация” в данном случае означает излучение тепла от нагретых объектов, а не радиоактивные процессы.

Шкрадюк объяснил, что в облачную погоду земля излучает тепло, которое попадает в нижние слои облаков и нагревает их. Облака затем возвращают тепло обратно на землю, что помогает сохранять более высокую температуру ночью. Однако, когда вечером 9 октября облака покинули столичный регион, тепло начало излучаться непосредственно в космическое пространство, что привело к быстрому охлаждению поверхности земли. Это явление и известно как радиационное охлаждение.

Эксперт добавил, что при отсутствии облаков влажный воздух, оставшийся у поверхности, начинает конденсироваться, что и приводит к образованию тумана, который располагается непосредственно у земли.