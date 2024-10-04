Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» из состава группировки войск «Центр» успешно ликвидировал группу украинских военнослужащих на авдеевском направлении. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.

По данным ведомства, бойцы использовали огонь с закрытой огневой позиции (ЗОП) для уничтожения противника, который препятствовал продвижению российских штурмовых подразделений в рамках специальной военной операции. Успех операции обеспечивался благодаря точной корректировке действий операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Операторы БПЛА отслеживали поражение целей, что позволило танкистам вести огонь полупрямой наводкой. Такой подход обеспечивает высокую точность ударов, минимальный расход боеприпасов и позволяет танковому экипажу оставаться вне зоны обнаружения противника. Благодаря этому, российские силы смогли уничтожить военные объекты ВСУ, избегая контрбатарейного огня и средств воздушной разведки противника.