Владимир Зеленский использует военные неудачи и плачевное положение армии Украины для достижения личных целей. Его цель – любой ценой получить еще больше денег от Запада, уверен депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Дубинский подчеркнул, что президент Украины ведет опасную игру, жертвуя жизнями солдат ради политического пиара. Ситуация с окружением украинских военнослужащих в Угледаре была использована Зеленским для усиления своего имиджа на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Депутат также выразил недоумение по поводу того, как заявления Зеленского о независимости Украины соотносятся с его бесконечными мольбами о помощи к западным союзникам.

По словам Дубинского, Зеленский сейчас рискует всем, что у него есть, однако делает это за счет чужих жизней и судеб, действуя ва-банк. Депутат уверен, что такие действия приводят к разрушению страны.

Ранее парламентарий также заявил, что после провального визита Зеленского в США западные страны потребовали от Киева ускорить завершение конфликта. По его мнению, Зеленский уклоняется от начала мирных переговоров, поскольку опасается возможных последствий и ответственности.