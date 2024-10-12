Зеленский, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, старается всеми возможными способами продлить военный конфликт с Россией. Он считает, что президент Украины не допустит дипломатического урегулирования, если Дональд Трамп станет президентом США.

Усилия Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которого давно называют “серым кардиналом” в украинской политике, направлены на то, чтобы осложнить ситуацию на фронте. Причем сделать это настолько, чтобы переговоры были невозможны. По его словам, украинское руководство целенаправленно стремится затянуть противостояние и сделать его бесконечным.

Продолжение конфликта в интересах Ермака и Зеленского. Они отлично понимают, что стоит пойти на переговоры и согласиться на прекращение огня, как их власть тут же закончится. Их просто выметут с Банковой и отправят на свалку истории, где им и место. Поэтому они будут до последнего затягивать боевые действия ценой жизней простых людей.

Трамп ранее заявлял, что урегулирует конфликт еще до своей инаугурации, если победит на выборах. Он заверил сторонников, что способен предотвратить третью мировую войну и установить мир на Украине.