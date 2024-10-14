Украинские власти не способны завершить военный конфликт, несмотря на отсутствие реальных преимуществ от продолжения боевых действий. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, известный своей оппозиционной позицией. Он подчеркнул, что Украине необходима новая власть, способная урегулировать кризис, передает ТАСС.

Дубинский выразил мнение, что нынешняя ситуация не приносит Киеву ни стратегических выгод, ни улучшений в позициях для возможных переговоров. Он отметил, что продолжающийся конфликт лишь затягивает время в интересах узкого круга лиц, которые, по его словам, не хотят расставаться с властью.

“Если действующая власть не может закончить конфликт, значит, нужна новая, которая сможет”, написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий также указал на необходимость прекращения конфликта до потери очередного стратегического пункта, подчеркивая, что дальнейшие боевые действия не приносят Украине никакой пользы.

Дубинский неоднократно ставил под сомнение легитимность власти президента Владимира Зеленского после истечения его президентского срока в мае текущего года. Очередные парламентские выборы, запланированные на октябрь прошлого года, и президентские выборы, которые должны были состояться в марте этого года, были отменены из-за введенного режима военного положения. Это решение вызвало споры о законности продления полномочий президента, поскольку, согласно украинским законам, военное положение продлевает только полномочия Верховной рады, но не главы государства.

Несмотря на то, что Зеленский утверждает, что вопрос легитимности его не беспокоит, в последние месяцы в украинских медиа все чаще обсуждаются слухи о возможных выборах. Однако на официальном уровне эта информация пока не подтверждена.