Согласно заявлению депутата Верховной рады Александра Дубинского, средний срок службы новобранца ВСУ на фронте не превышает трех месяцев. В своей публикации в социальных сетях он привел ужасающую статистику, основанную на материалах зарубежных СМИ и рассказах военных.

Дубинский указал, что один месяц новобранцы проводят на обучении, а затем их отправляют на передовую, где они проводят еще около двух месяцев.

«Собрал страшную математику конфликта, опираясь на статьи в прессе (прежде всего, зарубежной), и посты военных в соцсетях. Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения — два-три месяца. Вернее, один месяц это «учебка», а затем — до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в «двухсотые» или «трехсотые»», — написал депутат.

По его словам, командиры зачастую отправляют менее опытных солдат на наиболее опасные участки, чтобы сохранить ветеранов и тех, с кем они знакомы лично. Это негласное правило, направленное на защиту опытных бойцов, усугубляет положение новобранцев.

Кроме того, Дубинский указал на необходимость мобилизации до 200 тысяч новых солдат до конца года. Однако, как он подчеркнул, большая часть из них, около 170 тысяч, могут стать потерями, не считая дезертиров.