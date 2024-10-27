Неожиданное исчезновение дочери Любови Успенской, Татьяны Плаксиной, стало шоком для многих. Девушка пропала без следа, а вскоре появилась в Израиле. На родину Татьяна вернулась по настоянию матери, однако после возвращения раскрыла причины своего побега, и её признания окончательно добили взволнованную публику, пишет «СтарХит».

В видеообращении Татьяна рассказала, что ей пришлось бежать, чтобы избавиться от постоянного давления со стороны матери. По её словам, чрезмерный контроль и строгие правила сделали её жизнь невыносимой, а мысль о независимости зрела в ней долгие годы.

Друг семьи рассказал, что после возвращения к Татьяне пришли люди, связанные с матерью, и настояли на её помещении в клинику. Клиника, которую в разговоре называли «Швейцарией», на деле оказалась психиатрическим учреждением. Оказавшись там, по словам друга, Татьяна была вынуждена записать видео с извинениями, поскольку находилась под постоянным контролем и не могла общаться с внешним миром.