Украинский беспилотник нанёс удар по школе в Белгородской области. Как сообщил Telegram-канал Shot, инцидент произошёл в селе Вязовое Краснояружского района. В момент атаки школьники отсутствовали в здании, так как были переведены на дистанционное обучение.

По предварительным данным, жертв среди населения не зафиксировано. Обстрел не нанёс серьёзных повреждений, но стал очередным примером эскалации конфликта в приграничных регионах России.

Этот случай не является единичным. В конце сентября Вооружённые силы Украины также обстреляли школу в Каменке-Днепровской Запорожской области. Тогда под удар попал стадион учебного заведения, где на момент атаки находилось 148 человек, включая 106 детей. Несмотря на страшные последствия, обошлось без серьёзных ранений.

Эскалация напряжённости в приграничных регионах продолжается. Нападки на гражданские объекты становятся всё более частыми, что вызывает серьёзные опасения за безопасность жителей.