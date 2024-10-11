Чтобы улучшить финансовую ситуацию с кредитами, важно не столько ограничивать их количество, сколько правильно подбирать заемщиков, считает Денис Жильцов, эксперт Финансового университета при правительстве России. Он считает, что кредиты играют значимую роль для удовлетворения текущих потребностей людей, однако банкам нужно более внимательно подходить к оценке потенциальных клиентов.

Основную проблему Жильцов видит в том, что некоторые категории граждан, такие как студенты, неработающие пенсионеры и лица с постоянными долгами, могут столкнуться с трудностями в погашении займов. В таких случаях кредитные организации должны проявлять осторожность, чтобы минимизировать риски неплатежей.

Эксперт полагает, что вместо введения ограничений на количество кредитов, лучше разработать более строгие критерии для тех, кому действительно можно доверить заемные средства.