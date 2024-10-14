Ким Дотком, предприниматель и основатель некогда крупнейшего файлообменника Megaupload, назвал отказ Германии от поставок тяжелого вооружения Украине серьёзным ударом по Киеву. В своем аккаунте в социальной сети X (заблокирована в РФ) он высказал мнение, что этот шаг может стать поворотным моментом в конфликте.

“Всё кончено. Германия прекращает военную поддержку Украины, потому что её армия больше не способна начать наступление. Украина проиграла противостояние”, — заявил Дотком в своем посте.

Ранее на прошлой неделе издание Bild сообщило, что немецкое правительство приняло решение больше не отправлять на Украину тяжелую военную технику. По данным источников, в Министерстве обороны Германии считают, что в ближайшее время украинские войска не смогут организовать успешное контрнаступление.

Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что поставки западного вооружения затрудняют процесс мирного урегулирования и усиливают вовлечение стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров напоминал, что любые грузы с военной техникой, отправляемые на Украину, рассматриваются как законные цели для российских войск.