Согласно недавнему исследованию, проведённому Банком ДОМ.РФ совместно с Финансовым университетом, многие россияне считают, что сервис и уровень комфорта для поездок по стране оставляют желать лучшего. Такого мнения придерживаются 59% опрошенных. Примерно 19% респондентов, преимущественно в возрасте от 35 до 50 лет, отмечают нехватку качественных гостиниц. Эти данные были опубликованы «Газетой.Ru».

Юлия Грызенкова, ведущий научный сотрудник Финансового университета, добавила, что важным фактором, сдерживающим внутренний туризм, является дефицит информации о российских курортах и туристических местах. Люди не всегда знают, куда можно поехать и что посмотреть в своей стране.

41% участников опроса указали на слабое транспортное сообщение как на серьёзную проблему для поездок внутри России. Другие сложности включают нехватку мест для зимнего пляжного отдыха, на что пожаловались 26% респондентов, и недостаток интересных локаций для путешествий с детьми, что отметили 18% опрошенных.

Природные пейзажи остаются ключевым мотивом для поездок по России: этот фактор назвали 41% респондентов. Особенно популярны автопутешествия среди молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет, которые предпочитают отправляться в поездки по живописным местам.

Исследование также показало, что 30% россиян отдают предпочтение поездкам на автомобиле, 25% выбирают пляжный отдых, 20% предпочитают экскурсионные туры, а 19% заинтересованы в посещении исторических достопримечательностей.

Анна Маликова, руководитель туристического направления Банка ДОМ.РФ, отметила, что предпочтения россиян формируют и направление инвестиций. В следующем году планируется активное развитие загородных отелей высокой категории (четыре-пять звёзд), расположенных в красивых природных зонах.

Всего в онлайн-опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше.