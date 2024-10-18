Александр Мясников, известный врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», удалил свой Telegram-канал «Вопросы доктору», созданный всего несколько дней назад. Об этом он сообщил в своем основном канале, поделившись разочарованием от реакции пользователей, передает Lenta.ru.

Мясников изначально планировал использовать новый канал для общения с аудиторией и ответов на вопросы о здоровье. Однако, как отметил сам врач, большинство комментариев оказались далёкими от конструктивных. По его словам, 70% сообщений несли негатив и неуважительные замечания.

«То коротко отвечаю, то админа им подавай, то ещё что. Удаляю канал и закрываю тему», — возмутился Мясников, добавив, что больше не намерен поддерживать этот проект.

Изначально, создавая канал 14 октября, доктор предупредил, что это может привлечь мошенников, которые будут действовать от его имени. Он также заверил своих подписчиков, что никогда не будет просить деньги или отправлять личные сообщения с различными просьбами.

Этот инцидент подчёркивает, насколько сложно поддерживать открытое общение в социальных сетях, особенно в области, связанной с медицинскими вопросами.